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30 Haziran 2018 Cumartesi 20:02

Amasya’da kazanan Fatih Atlı, Kırkpınar için iddialı

Amasya’da düzenlenen karakucak güreşlerinde kazanan Başpehlivan Fatih Atlı, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde de iddialı olduğunu açıkladı.Amasya Belediyesi’nin 12 Haziran Stadyumu’nda düzenlediği geleneksel karakucak güreşlerinin...

Amasya'da kazanan Fatih Atlı, Kırkpınar için iddialı
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Amasya’da düzenlenen karakucak güreşlerinde kazanan Başpehlivan Fatih Atlı, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde de iddialı olduğunu açıkladı.

Amasya Belediyesi’nin 12 Haziran Stadyumu’nda düzenlediği geleneksel karakucak güreşlerinin normal süresi 1-1 biten finalinde Ahmet Serbest’i altın puan ile yenerek madalya ve ödülün sahibi olan Fatih Atlı, bu yıl 09-15 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi yaptığı açıklamada, “İnşallah 2014’teki gibi altın kemeri alıp memleketime getirmek istiyorum. Bunun için bütün çabalarımızı yaptık. Allah’a şükür kazamız, belamız, sakatlığımız yok. İnşallah sonuna kadar iddialıyız” dedi.

Atlı, madalya ve kupasını Amasya Valisi Dr. Osman Varol’un elinden aldı. İkinci ve üçüncü olan pehlivanlara ise ödüllerini AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir verdi.

Müsabakaları çok sayıda vatandaş da izledi.
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