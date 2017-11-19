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19 Kasım 2017 Pazar 15:13

Amatör kulüplere destek

Mardin’in Nusaybin ilçesinde kayyum olarak göreve başlayan belediyeden amatör kulüplere destek.Nusaybin belediyesinden yapılan açıklamada; spor ve sporcuya desteğin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren...

Amatör kulüplere destek
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde kayyum olarak göreve başlayan belediyeden amatör kulüplere destek.

Nusaybin belediyesinden yapılan açıklamada; spor ve sporcuya desteğin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren 3 amatör spor kulübüne 2017-2018 sezonu için malzeme yardımı yapıldı. Ayrıca gençleri gelecek güzel günlere taşımak için spor kulüplerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal’ın talimatıyla belediyemiz, ilçede faaliyet gösteren 3 amatör spor kulübüne destek sağladı. Spor kulüplerimizin gelişmesine ve büyümesine katkı sunmak amacıyla Nusaybin Gençlerbirliği Spor Kulübü, Nusaybin Gençlik Spor Kulübü, bayanlar futbol takımlarına spor malzemesi; forma, şort, antrenman malzemeleri gibi tüm ekipmanlar teslim edildi. Ayrıca, maddi sıkıntı çeken spor takımlarımıza da nakdi desteğinde bulunuldu. Ayrıca yönetici ve sporcular Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal’ın spor ve sporcuya karşı duyarlı, bilinçli olduğunu ifade ederek, maddi ve manevi katkılarından dolayı teşekkür etti” denildi.

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