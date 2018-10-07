SPOR:
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07 Ekim 2018 Pazar 22:11

Amatör’de ambulans sorunu devam ediyor

Balıkesir’de oynanan amatör maçlarda ambulans sorunu oyunculara ve antrenörlere sıkıntı yaşatmaya devam ediyor.Bugün Ali Hikmet Paşa spor tesislerinde oynanan 2 maçta oyuncular ciddi şekilde sakatlanırken sağlık görevlilerin tedavisi ise...

Amatör'de ambulans sorunu devam ediyor
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Balıkesir’de oynanan amatör maçlarda ambulans sorunu oyunculara ve antrenörlere sıkıntı yaşatmaya devam ediyor.

Bugün Ali Hikmet Paşa spor tesislerinde oynanan 2 maçta oyuncular ciddi şekilde sakatlanırken sağlık görevlilerin tedavisi ise bu sakatlıklarda yetersiz kaldı. Balıkesirspor Baltok masörünün müdahale ettiği sakatlıklarda ambulans bulunmadığı için oyuncular özel araçlarla hastaneye götürüldü.

Olay esnasında sahada bulunan futbolcular ve her iki takım teknik yönetimi, ambulans olmamasına tepki gösterdi. Maçı izlemeye gelen seyirciler, yaşanan olayı skandal olarak nitelendirirken, amatör sporcuların hakkettiği muameleyi görmediğini ifade ettiler.
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