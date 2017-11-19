Amed Sportif Faaliyetler, evinde vuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler sahasında, Afjet Afyonspor’a 1-0 mağlup oldu.

Seyrantepe Spor Tesisleri’nde oynanan karşılaşmanın 13. dakikasında Afjet Afyonspor 1-0 öne geçti. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu iyi takip eden Türker Toptaş yerden vuruşla golü kaydetti: 0-1. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Afjet Afyonspor, Diyarbakır’dan 3 puanla ayrılan taraf oldu ve ligin ikinci sırasına yükseldi. Karşılaşmanın ardından taraftarlar, Amed Sportif Faaliyetler yönetimini protesto ederek, istifaya davet etti.

Yer: Seyrantepe Spor Tesisleri

Hakemler: Bilal Köseoğlu (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Suat Güz (xx)

Amed Sportif Faaliyetler: Zülküf Özer (xx), Mazlum Demir (xx) (Dk. 75 Ercan Çapar x), Oğuz Çetinkaya (xx), Şahin Şafakoğlu (xx), Erdi Bakırcı (xx), Cumhur Yılmaztürk (xx) (Dk. 80 İlter Ayyıldız ?), Mehmet Sıddık İstemi (xx), Okan Dernek (xx), Murat Yılmaz (x), Abdullah Topkara (xx) (Dk. 67 Selçuk Kaban x), Deniz Naki (xx)

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan (xx), Türker Toptaş (xxx), Bayram Çetin (xxx), Yasin Yener (xx), Samet Cantürk (xx), Nazmi Candoğan (xx), Ali Kılıç (xx), Emre Pehlivan (xx) (Dk. 79 Ömer Yanık?), Erdi Zengin (xx), Oltan Karakullukçu (xx) (Dk.67 Abdulkadir Kuzey x), Murathan Buruş (xxx) (Dk. 65 Tuğay Adamcıl x)

Gol: Dk. 13 Türker Toptaş (Afjet Afyonspor)



Loading...

Sarı kartlar: Dk. 20 Mehmet Sıddık İstemi, Dk. 32 Cumhur Yılmaztürk (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 20 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor)