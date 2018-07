Ampute Futbol Milli Takımı Gölcük’te ağırlandı

Avrupa Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Gölcük’te düzenlenen yemekte Dünya Ampute Futbol Kupası’nı Bolu’ya getirme sözü verdi.

Dünya Kupası hazırlıklarına Bolu’da devam eden Ampute Futbol Milli Takımı Gölcük Tabiat Parkı’nda düzenlenen yemekte Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı ve basın mensupları ile bir araya geldi. Birliktelikte milli futbolcular Başkan Yılmaz tarafından restoranın girişinde karşılandı. Yemekte Ampute Futbol Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak, Teknik Direktör Uğur Özcan ve futbolcular yer aldı. Birlikte yenen yemeğin ardından takım kaptanı Osman Çakmak ve Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Konuşmasında Ampute Futbol Milli Takımı’nı ağırlamaktan şeref duyduklarını dile getiren Başkan Yılmaz, "Türkiye’nin gururu olan ve her zaman göğsümüzü kabartan, her biri bir kahraman olan sporcularımızı Bolu’da ağırlamak şerefini bize bahşettikleri için başta kaptanımız olmaz üzere hocasına ve idareci ekibe çok teşekkür ediyorum. Onlar bizim gönlümüzün kahramanlarıdır. Onlar için ne yapsak azdır. Aynı zamanda kaptanımız gazi. Bu ülkede coğrafyamız gereği her ailede bir iki göbek şehit gazı mutlaka var mıdır? Vardır. O zaman şehitler ve gaziler diyarı olan burada hem gazi hem de Avrupa’nın şampiyonu olan takımımızın kaptanı. Şükrediyoruz ki şu an gururumuz yanımızda oturuyor" şeklinde konuştu.

"Başarılarda payımızın olduğu gururunu yaşayacağımıza yürekten inanıyorum"

Takımın elde edeceği başarılarda, kendi katkılarının da olması için çabaladıklarını dile getiren Yılmaz, "Onu eğer ev sahipliği yaparken, buradan ekibiyle beraber hoşça ayrılmasını sağlayabilirsek görevimizi yaptığımıza inanacağız ve onların her başarısında bizim de bir payımızın olduğu gururunu yaşayacağımıza yürekten inanıyorum. Onları yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Osman Çakmak: "Dünya’da ampute futbol inşallah Türkiye’den sorulur"

Kendilerine her türlü desteğin verildiğine değinen Takım Kaptanı Osman Çakmak, "Her zaman ülkemizi sevindirmek, sevince boğmak istiyoruz. Tabi bazen üzücü şeyler oluyor. Ben Bolu’ya geldikten sonra, sayın başkanımızın bizi Bolu’ya davet etmesi, ‘Kampınız burada olursa çok mutlu oluruz, sizler bizim göğsümüzü kabarttınız’ dedi. Bizler de geldik, sağ olsun ilgi alaka başkanlarımızın, sayın valimizin kadar gelmesi, belediye başkanımızın tüm personeliyle beraber, akşam ‘Bir ihtiyacınız var mı’ diye araması, hava ve iklim şartları tam bizim ampute futbolda, dünyada söz sahibi olacağız sözü üzerine tam damga vurdu. Ben de hocalarımız ve tüm ekibim adına başkanıma teşekkür ediyorum. Bizim de bu saatten sonra Avrupa’da üstümüze düşen bir görev var. İnşallah dünyada ampute futbol Türkiye’den sorulur” değerlendirmesini yaptı.

"Dünya Kupasını yine bu masaya getireceğiz"

Dünya Kupasını kazandıktan sonra Bolu’ya gelecekleri sözünü veren Kaptan Çakmak, "Allah nasip ederse Bolu’da yapmış olduğumuz kampla başkanımızı biraz yorduk. Faaliyetlerinden dolayı hakkını helal etsin. Biz de inşallah bu kupayı aldıktan sonra da, aynı bu masaya gelip, ’Sayın başkanım biz size bir kupa sözü vermiştik. Bu da dünyada bir numara olduğumuzun.’ İkinci kampı da bize verdiği için teşekkür ediyoruz. Bayram öncesi ekibe ve arkadaşlara bir bayram tatili gibi oldu. Tabi biz tatil yapmayacağız. Çalışacağız, Bolu’nun bol oksijeninden faydalanacağız" ifadelerin kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, şampiyonlarla beraber Gölcük gölünün etrafında yürüyüşe çıktı. Ayrıca birliktelikte 24 Temmuz Basın Bayramı münasebetiyle gazeteciler için futbolcularla beraber pasta kesildi.