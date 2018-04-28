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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:55

Ampute takımından anlamlı klip

Denizli Engelli Spor Derneği Ampute Futbol Takımı tarafından hazırlanan "Biz kendimize engel olmuyoruz siz de olmayın" temalı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.Ampute 1. Lig’de Denizli’yi temsil eden Denizli Engelli Spor Derneği Ampute...

Ampute takımından anlamlı klip
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Denizli Engelli Spor Derneği Ampute Futbol Takımı tarafından hazırlanan "Biz kendimize engel olmuyoruz siz de olmayın" temalı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ampute 1. Lig’de Denizli’yi temsil eden Denizli Engelli Spor Derneği Ampute Futbol Takımı’nın taraftar desteği için hazırladığı video büyük beğeni topladı. Zor şartlarda ampute futbolunu Denizli’de yaşatmaya çalıştıklarını belirten Kulüp Başkanı Ramazan Altuğ, "Biz kendimize engel olmuyoruz siz de olmayın" videosunun büyük beğeni topladığına dikkat çekti.

Özellikle iç saha maçlarında Denizlilerin kendilerini izlemeye gelmesini isteyen Ramazan Altuğ, dikkat çekmek amacı ile böyle bir video hazırlamayı düşündüklerini söyledi. Olumlu tepkiler aldıklarını belirten Altuğ, sosyal medyadaki ilginin maçlarda da olmasını istiyor.
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