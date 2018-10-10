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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:39

Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında

Anadolu Efes, THY Euroleague ilk hafta karşılaşmasında yarın Almanya’nın Bayern Münih takımı ile deplasmanda karşılaşacak.Audi Dome’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:30’da başlayacak. Avrupa arenasındaki 622. maçına çıkacak olan...

Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında
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Anadolu Efes, THY Euroleague ilk hafta karşılaşmasında yarın Almanya’nın Bayern Münih takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Audi Dome’da oynanacak olan karşılaşma TSİ 21:30’da başlayacak. Avrupa arenasındaki 622. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 621 karşılaşmada 340 galibiyet ve 281 yenilgi aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Euroleague’de ise 374. maçına çıkacak olan Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 373 karşılaşmada 183 galibiyet ve 190 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile Bayern Münih, yarınki mücadele ile Avrupa kupalarında birbirleri ile ilk kez karşı karşıya gelecek.
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