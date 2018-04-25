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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:06

Anadolu Efes’in 2018-2019 sezonu için kombine yenileme dönemi başlıyor

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 2018-2019 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçları için kombine yenileme dönemi başladı.

Anadolu Efes'in 2018-2019 sezonu için kombine yenileme dönemi başlıyor
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Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 2018-2019 sezonunda Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacağı Turkish Airlines EuroLeague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi maçları için kombine yenileme dönemi başladı.

Kombine sahibi taraftarlar, 14 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek süreçte yenileme veya tribün kategorisi değişimi yapabilecek. Genel kombine satış dönemi ise 15 Mayıs Salı günü başlayacak. Ayrıca 30 Haziran’a kadar seçili tribün kategorilerinden kombine satın alan basketbolseverler; taraftar forması, Courtside Lounge imkanları ve taraftar tişörtü gibi özel hediyelerin sahibi olacak.

Lacivert-beyazlı kulübün yeni sezon kombine fiyatları ise şöyle:

Kategori / Kombine Fiyatı / Yüzde 20 İndirimli / Hediye

P1 / 5.100 TL / 4.080 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları

P2 / 4.000 TL / 3.200 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları

S1 / 2.600 TL / 2.080 TL / Taraftar Forması ve Courtside Lounge İmkanları

S2 / 1.600 TL / 1.280 TL / Taraftar Forması

T1 / 1.100 TL / 880 TL / Taraftar Tişörtü

T2 / 650 TL / 520 TL / Taraftar Tişörtü

T3 / 400 TL / 320 TL / Taraftar Tişörtü
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