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25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:33

Andre Ayew, Swansea’den ayrıldı

İngiltere Championship ekiplerinden Swansea forması giyen Andre Ayew, İngiliz ekibinin kampından ayrıldı. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe’nin de gündeminde.

Andre Ayew, Swansea'den ayrıldı
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İngiltere Championship ekiplerinden Swansea forması giyen Andre Ayew, İngiliz ekibinin kampından ayrıldı. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe’nin de gündeminde.

Gana’lı yıldız futbolcu Andre Ayew, İngiltere Championship Lig ekiplerinden Swansea City’nin kampından ayrıldı. Birçok takımla adı anılan ve Fenerbahçe’nin de transfer listesinde olan 28 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki Swansea’de oynamak istemediğini belirtti. Almanya ve Avusturya’da yapılan kampta takımla birlikte çalışan golcü oyuncu, bugün takımın kampından ayrıldı. Ayew’in İstanbul’a gittiği iddiaları olsa da, birçok takım bu futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında West Ham United’tan 18 milyon Pound karşılığında Swansea’ye transfer olan Ayew, takımın küme düşmesinin ardından ayrılmak istediğini açıklamıştı. Maddi olarak zor bir dönemden geçen Fenerbahçe, Ayew’i kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.
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