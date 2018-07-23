Andriy Lunin, Real Madrid’de

Real Madrid, Zorya Luhansk’ın genç kalecisi Andriy Lunin’i transfer etti.İspanyol devi Real Madrid, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’ın 19 yaşındaki kalecisi Andriy Lunin’i transfer etti. Real Madrid’e katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten...

Real Madrid, Zorya Luhansk’ın genç kalecisi Andriy Lunin’i transfer etti.

İspanyol devi Real Madrid, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’ın 19 yaşındaki kalecisi Andriy Lunin’i transfer etti. Real Madrid’e katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Lunin, geçtiğimiz sezon Zorya formasıyla 29 maçta forma giydi ve kalesinde 41 gol gördü. Genç kaleci Ukrayna Milli Takımı ile de 2 maçta sahada yer aldı.