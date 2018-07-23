SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:57

Andriy Lunin, Real Madrid’de

Real Madrid, Zorya Luhansk’ın genç kalecisi Andriy Lunin’i transfer etti.İspanyol devi Real Madrid, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’ın 19 yaşındaki kalecisi Andriy Lunin’i transfer etti. Real Madrid’e katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten...

Andriy Lunin, Real Madrid'de
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Real Madrid, Zorya Luhansk’ın genç kalecisi Andriy Lunin’i transfer etti.

İspanyol devi Real Madrid, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk’ın 19 yaşındaki kalecisi Andriy Lunin’i transfer etti. Real Madrid’e katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Lunin, geçtiğimiz sezon Zorya formasıyla 29 maçta forma giydi ve kalesinde 41 gol gördü. Genç kaleci Ukrayna Milli Takımı ile de 2 maçta sahada yer aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku