Ankaragücü futbolcularından basın toplantısında sulu kutlama

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta maçında deplasmanda Grandmedical Manisaspor’u 3-0 mağlup eden Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig’e yükseldi. Maçın ardından basın toplantısını basan Ankaragücü futbolcuları Teknik Direktör İsmail Kartal’ın başından aşağıya su dökerek kutlama yaptı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu. Manisa’ya kazanmak için geldiklerini aktaran Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, “Burada kazanıp, son maçı da kazanıp kendi evimizde süper lige çıkmayı hedefliyorduk. Bugünkü galibiyetimizle, rakiplerimizin de kaybetmesiyle bugün de süper lige çıkacağımızı biliyorduk. Bu bilinçle hazırlandık ve bu motivasyonla buraya geldik. 3 golle 3 puanı aldık, rakiplerimiz de puan kaybetti. Bugün muhteşem taraftarımız, camiamız, başkanımız, yöneticimiz, medyamız hak ettiği yere geldiğini düşünüyorum. Bütün sezon başından beri amacımız buydu. Çok şükür bugün beklenen oldu. Biz sezon başından bugüne kadar çok sayıda sıkıntı yaşadık ama hiçbir zaman bu sıkıntılar bizim hedeflerimizin, inancımızın önüne geçmedi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla inandığımız yolda yürümeye devam ettik. Arada kırılmalar da oldu ama bu taraftarlarımız her zaman bize destek verdi. Bu desteklerine layık olmak için bizler de çok çalıştık. Bugün süper lige çıktık. Bu takımın süper ligdeki konumu Türk futboluna, Ankaragücü camiasına ve muhteşem Ankaragücü taraftarına armağan olsun. Bundan sonra güzel bir planlamayla bu takımın geleceği ile ilgili neler olacağını oturup konuşacağız hep beraber. Şu ana kadar anlatılacak çok hikaye var” dedi.

Futbolcular basın toplantısını su ile bastı

Teknik Direktör İsmail Kartal’ın basın toplantısı sırasında Ankaragücü futbolcuları ellerinde su şişeleriyle bir anda toplantı odasına girdi. Basın toplantısına gelen futbolcular, Teknik Direktör İsmail Kartal’ın başından aşağıya su dökerek kutlama yaptı. Kartal, yaşadığı bir anlık şaşkınlık sonrası futbolcuların sevincine ortak oldu.

Manisaspor cephesi

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Ünal Taşçı, “Bugün Ankaragücü gibi değerli bir camiayı Manisa’da ağırlamış bulunmaktayız. Öncellikle galibiyetlerinden dolayı ve onların tekrar Süper Lig’e çıkmasından dolayı Ankaragücü camiasını Manisa kenti olarak kutlamak istiyoruz. O yolda da onlara başarılar diliyoruz. Maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Biz daha önceden de söylediğimiz gibi gençleri kazanmak ve onları geleceğe taşımak adına planlar yapmak için yola çıkmış bulunmaktayız. Küme düşmemiz kesinleştikten sonra tamamen altyapı oyuncularımızla mücadele ediyoruz. Bu altyapı oyuncularımız da örneğin kalecimiz 2002 doğumlu, oyunda oynayan 2000 doğumlu oyuncularımız vardı. Santraforumuz 1999 doğumlu. Bu da kamuoyu tarafından takdir edilir ki bir anlamda gençlere de bizlere de sürpriz oldu bu pozisyonda görev almak. Tüm bunlara rağmen gençlerimizle şu ana kadar gösterdikleri performanstan dolayı gurur duyuyoruz. Elbette ki biz maçı kazanmak için sahaya çıktık. Ama en kötü maçı kaybetmemek üzere çocuklarımızı hazırladık. O yürek ve mücadeleyle sahada yer aldılar. Direnç noktaları vardı. Bizim de pozisyonlarımız oldu. Onların bizden daha fazla pozisyonu vardı. İkinci yarının başlarında golü buldular. Moral ve motivasyon olarak da gençliklerinden dolayı da oyun tempomuz düştü. Onlar geleceği hak ediyorlar. Bundan sonrası için de biz onlardan oldukça umutluyuz” dedi.