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28 Nisan 2018 Cumartesi 22:40

Ankaragücü taraftarı Süper Lig’e çıkmanın coşkusunu yaşadı

Spor Toto 1. Lig’de sezonun bitmesine bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü’nün taraftarları, Kızılay Meydanı’nda kutlama yaptı.

Ankaragücü taraftarı Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadı
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Spor Toto 1. Lig’de sezonun bitmesine bir hafta kala Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen MKE Ankaragücü’nün taraftarları, Kızılay Meydanı’nda kutlama yaptı.

Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Başkent temsilcisi, sezonun bitimine bir hafta kala deplasmanda karşılaştığı Grandmedical Manisaspor’u 3-0 yenerek Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi garantiledi. Büyük bir heyecanla maçın bitimini bekleyen sarı-lacivertli ekibin taraftarları, son düdükle birlikte kendilerini sokağa attı. Atkıları, formaları ve meşaleleriyle şehir turu atan taraftar, Kızılay Meydanı’nda bir araya gelerek kutlama yaptı.

6 sezonluk aranın ardından tekrar Süper Lig’de mücadele edecek olmanın sevincini yaşayan taraftarlar, Kızılay’ı marşları ve besteleriyle inletti. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alan polis ekipleri, taraftarların tek tek üstlerini arayarak meydana aldı.
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