Ankaragücü’nden stat açıklaması: “Ankaragücü Ankara’da oynasın”

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, 19 Mayıs Stadı’nın yıkımına başlanması nedeniyle ortaya çıkan stat sıkıntısı hakkında açıklama yayımlayarak, iç saha maçlarını Ankara’da oynamak istediklerini belitti.

Başkent temsilcisinin internet sitesinde yer alan “Ankaragücü Ankara’da oynasın” başlıklı açıklamada, “MKE Ankaragücü futbol takımımız, 6 yıl aradan sonra layık olduğu, hak ettiği Süper Lig’e geri döndü. Süper Lig’de başkent Ankara’yı temsil edecek tek takım olan Ankaragücü’nün iç saha maçlarını Ankara’da oynayamayacak olması, bir başka deyişle Ankara’da Ankaragücü’ne futbol oynayacak stat bulunamaması tüm taraftarlarımızı ve camiamızı üzdüğü gibi bizleri de fazlasıyla üzmüştür. 6 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmanın ve Süper Lig’de Ankara’yı en iyi şekilde temsil etmenin heyecanını yaşarken, stat sorununa çözüm bulunamamasına taraftarlarımızın ve camiamızın gösterdiği tepkileri haklı ve yerinde bulmaktayız” denildi.

Açıklamada, Eryaman Stadı’nın sezon başına yetişmemesi, Ankara 19 Mayıs Stadı için çürük raporu verildiği ve müsabaka oynanmasında yüksek risk görüldüğünün açıklanması ve Yenikent’teki Osmanlı Stadı’nda Gençlerbirliği’nin de oynayacak olmasının Kulübün isteği ve irademiz dışında gelişen olaylar olduğu belirtilerek, “MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis sezonu ilk maçını Ankara’da karnaval havasında taraftarlarımızın önünde oynamayı arzu etmekte ve 6 yıllık Süper Lig özlemine Ankara’da son vermeyi çok ama çok istemekteyiz. Ankaragücü’müzün Ankara dışında iç saha maçlarını oynayacak olması Ankara’nın ekonomisine, tanıtımına, sosyal ve kültürel değerlerine zarar vereceği gibi, maddi ve manevi olarak kulübümüze de büyük zararlar getirecektir” ifadeleri yer aldı.

Ankaragücü’nün sezona iyi bir başlangıç yapabilmesi ve iç saha maçlarını Ankara’da oynayabilmesi için Ankara’yı yönetenlere de büyük sorumluluklar düştüğünün aktarıldığı açıklamada şunlara yer verildi:

“Bu anlamda Sayın Ankara Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Sayın Ankara milletvekillerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın, dernek ve oda yöneticilerimizin kısacası tüm Ankara kamuoyunun, taraftarlarımız ve camiamızın haklı isyanına duyarsız kalmayacağına inanıyor, gerekli desteğin sağlanacağını umut ediyoruz.”