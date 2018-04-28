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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:15

Ankaragücü’nün 6 yıllık Süper Lig özlemi sona erdi

Spor Toto 1. Lig’in bitimine bir hafta kala deplasmanda G. Manisaspor’u 3-0 yenen Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi.

Ankaragücü'nün 6 yıllık Süper Lig özlemi sona erdi
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Spor Toto 1. Lig’in bitimine bir hafta kala deplasmanda G. Manisaspor’u 3-0 yenen Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi.

Ankaragücü’de Süper Lig özlemi bugün sona erdi. G. Manisaspor’u, Kehinde, Mehmet Umut’un (2) golleriyle 3-0 mağlup eden Ankaragücü, Boluspor’un Eskişehirspor ile berabere kalmasıyla adını Süper Lig’e yazdırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte başkent ekibi büyük sevinç yaşadı. Teknik heyet ve futbolcular Süper Lig’e yükselmenin mutluluğunu tribünlerle paylaşırken, bazı oyuncuların ise gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.
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