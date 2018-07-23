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23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:52

Antalyaspor, Aly Cissokho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor’da oynayan Aly Cissokho ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı.Antalyaspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Aly Cissokho ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme...

Antalyaspor, Aly Cissokho ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Antalyaspor, geçtiğimiz sezon Evkur Yeni Malatyaspor’da oynayan Aly Cissokho ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Aly Cissokho ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı. Döşemealtı’nda yer alan Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, Altyapılardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer ile yönetim kurulu üyeleri Ömer Özkan ve Ahmet Öztürk katıldı.

Törende konuşan Asbaşkan Şefik Öz, “Aly Cissokho’nun transferi için buradayız. Kendisi kariyerine bundan sonra Antalyaspor’umuz ile devam edecek. İnşallah sakatlık yaşamadan bir sezon geçirmesini diliyorum. Başarılarının devamını diliyor ve kendisine Antalya’ya hoş geldin diyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

Antalyaspor Kulübü’nde forma giyme şansı bulduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Aly Cissokho ise şunları söyledi:

“Çok teşekkür ederim. Burada olmaktan ve Antalya’da bulunmaktan dolayı çok mutluyum.”
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