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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:17

Antalyaspor arazisine alıcı çıkmadı

Antalyaspor Kulübü Derneği’nin, 40 milyon 500 bin liralık muhammen bedelli, bin 850 metrekarelik arazisinin satışı yapılamadı. Satış belirlenecek günde pazarlık usulüyle yapılacak.Arazinin satışı için ihale Hasan Subaşı Tesisleri’nde...

Antalyaspor arazisine alıcı çıkmadı
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Antalyaspor Kulübü Derneği’nin, 40 milyon 500 bin liralık muhammen bedelli, bin 850 metrekarelik arazisinin satışı yapılamadı. Satış belirlenecek günde pazarlık usulüyle yapılacak.

Arazinin satışı için ihale Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Antalyaspor Kulübü İhale Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, derneğin Muratpaşa İlçesi Demircikara Mahallesi’ndeki 13022 ada 3 numaralı parselde kayıtlı bin 850 metrekare yüz ölçümlü, imar planında akaryakıt, LPG satış ve servis istasyonu olarak belirlenen arazinin, arsa satışı ve sponsorluk teklifi şeklinde, kapalı zarf usulü ile açık artırmaya çıkarıldığı, ancak şartname kapsamında bir teklifin ulaşmadığı bildirildi.

"Pazarlık usulüyle yapılacak"

Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Erbaş, derneğin 2886 sayılı İhale Kanunu’na tabi olmadığı için Antalyaspor’un menfaatleri dikkate alınarak satışın bundan sonra pazarlık usulü ile gerçekleştirileceği kaydetti.

Söz konusu arsanın 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında akaryakıt istasyonu olarak kullanımı belirlendiğini belirten Erbaş, satışta herhangi bir şaibeye sebep vermemek maksadıyla ihale yapımına karar verdiklerini söyledi.
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