Antalyaspor Başkanı Öztürk: “Futboldan önce can gelir”

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, "Son dakikada gol yememiz moral bozdu. Son haftalarda alınan sonuçlar lehimize oluyordu. Bu maçta da elimizden geleni yaptık” dedi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Öztürk, “Taraftarımızda çok iyi destekledi. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Hedefimiz ligi en iyi seviyede bitirmek. Sıkıntılı bir durumdaydık. Elimizden geleni yapacağız. Daha öncekiler de yaptı. En iyi şekilde takımımızı hak ettiği yere getirmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Deplasman tribünü hakkında yapılan eleştirilere de cevap veren Öztürk, “Deplasman tribününde olan sıkıntı stadın yapısından kaynaklanıyor. Arka sıraların 3 sıra olması hiçbir statta olmayan bir özellik. Ön tarafta da cam koruma var. Daha önce cam seviyesi düşürülmüştü. Burada önemli olan candır. Futboldan önce can gelir” dedi.