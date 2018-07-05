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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:58

Antalyaspor dayanıklılık antrenmanı yaptı

Antalyaspor, Erzurum kampının üçüncü gününde dayanıklılık antrenmanı yaptı.Antalyaspor, günün ilk antrenmanında yorucu bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Palandöken’de kırmızı-beyazlı takıma dayanıklılık...

Antalyaspor dayanıklılık antrenmanı yaptı
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Antalyaspor, Erzurum kampının üçüncü gününde dayanıklılık antrenmanı yaptı.

Antalyaspor, günün ilk antrenmanında yorucu bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Palandöken’de kırmızı-beyazlı takıma dayanıklılık çalışması yaptırdı. Düz koşu ve istasyonda ısınma ile başlayan antrenman, teknik adamların da katıldığı beşe iki oyunu ile devam etti.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, beşe iki oyunundan sonra takımı iki gruba ayırdı ve iki farklı istasyonda dayanıklılık çalıştırdı. İki grubun istasyonlarda dönüşümlü olarak yaptığı dayanıklılık çalışmasının ardından antrenman, sahanın etrafında iki tur olarak atılan dinlenme koşusu ile sona erdi. Kampa katılan Salih Dursun, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.
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