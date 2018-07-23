SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:40

Antalyaspor farklı kazandı

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü Hollanda’da yaptığı hazırlık maçında KuwaitSport’u 4-0 yendi.Hollanda’da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı...

Antalyaspor farklı kazandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü Hollanda’da yaptığı hazırlık maçında KuwaitSport’u 4-0 yendi.

Hollanda’da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı KuwaitSport takımını Danilo (2), Doukara ve Bahadır’ın golleriyle 4-0 yendi.

Antalyaspor, KuwaitSport karşısına şu 11 ile çıktı:

"Ferhat (dk. 46 Ozan), Nazım (dk. 67 Salih), Celustka (dk. 60 Bahadır), Diego (dk. 60 Chico), Birkan (dk.46 Musa), William (dk.60 Harun), Hakan (dk.60 Osman), Charles (dk.60 Yekta), Danilo (dk. 67 Mustafa İnan), Maicon (dk.60 Serdar), Doukara (dk.60 Halim)"

Rakip takım karşısında baştan sona üstün oynayan Antalyaspor, maç boyunca kalesinde ciddi bir tehlike yaşamadı. Kırmızı-beyazlı takımı Almanya Hiljanda’da yaşayan gurbetçilerin yanı sıra Antalya’dan gelen taraftarlar da destekledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku