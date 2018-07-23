Antalyaspor farklı kazandı

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdüğü Hollanda’da yaptığı hazırlık maçında KuwaitSport’u 4-0 yendi.
Hollanda’da yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı KuwaitSport takımını Danilo (2), Doukara ve Bahadır’ın golleriyle 4-0 yendi.
Antalyaspor, KuwaitSport karşısına şu 11 ile çıktı:
"Ferhat (dk. 46 Ozan), Nazım (dk. 67 Salih), Celustka (dk. 60 Bahadır), Diego (dk. 60 Chico), Birkan (dk.46 Musa), William (dk.60 Harun), Hakan (dk.60 Osman), Charles (dk.60 Yekta), Danilo (dk. 67 Mustafa İnan), Maicon (dk.60 Serdar), Doukara (dk.60 Halim)"Rakip takım karşısında baştan sona üstün oynayan Antalyaspor, maç boyunca kalesinde ciddi bir tehlike yaşamadı. Kırmızı-beyazlı takımı Almanya Hiljanda’da yaşayan gurbetçilerin yanı sıra Antalya’dan gelen taraftarlar da destekledi.