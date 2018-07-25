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25 Temmuz 2018 Çarşamba 16:09

Antalyaspor ormanda bisiklet turu yaptı

Antalyasporlu futbolcular Hollanda kampındaki son hazırlık maçı öncesinde ormanlık alanda bisiklet turu yaptı.

Antalyaspor ormanda bisiklet turu yaptı
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Antalyasporlu futbolcular Hollanda kampındaki son hazırlık maçı öncesinde ormanlık alanda bisiklet turu yaptı.

Hollanda kampındaki son hazırlık maçında Ado Den Haag ile karşılaşacak olan Antalyaspor’da futbolcular, ormanlık alanda bisiklet turu yaptı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, maç öncesi taktik bilgileri de futbolculara antrenman sahasında anlattı. Karşılaşma, Antalyaspor’un antrenmanlarını yaptığı kompleks içerisindeki sahada TSİ 19.00’da başlayacak. Antalyaspor, Hollanda kampında bundan önceki hazırlık maçlarında Fortuna Sittard’ı 1-0, Kuwait Sort’u 4-0 yenmiş, FC Silvolde ile de golsüz berabere kalmıştı.
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