Antalyaspor - Trabzonspor maç saati değişti

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor’un evinde oynayacağı Trabzonspor maçı saati 19.00 olarak değiştirildi. Cumartesi günü saat 16.00’da yapılması planlanan karşılaşmanın, Antalya’daki etkili sıcak hava sebebiyle saat 19.00’a alındığı bildirildi. Maç saati değişikliği Antalyaspor’un resmi internet sitesinden de duyuruldu.

Bu hafta Antalya’da yapılacak olan Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati 19.00’a alındı.

Bu hafta Antalya’da yapılacak olan Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati 19.00’a alındı.

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