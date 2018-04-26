SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 12:45

Antalyaspor - Trabzonspor maç saati değişti

Bu hafta Antalya’da yapılacak olan Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati 19.00’a alındı.

Antalyaspor - Trabzonspor maç saati değişti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bu hafta Antalya’da yapılacak olan Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının başlama saati 19.00’a alındı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor’un evinde oynayacağı Trabzonspor maçı saati 19.00 olarak değiştirildi. Cumartesi günü saat 16.00’da yapılması planlanan karşılaşmanın, Antalya’daki etkili sıcak hava sebebiyle saat 19.00’a alındığı bildirildi. Maç saati değişikliği Antalyaspor’un resmi internet sitesinden de duyuruldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku