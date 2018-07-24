Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2 gün üst üste hazırlık maçı oynayan kırmızı-beyazlı takıma yarım gün izin verdi.Antalyaspor, Hollanda kampında bu sabah hafif bir ter idmanı yaptıktan sonra gün sonuna kadar izine çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, takımın 3 grup halinde ayak tenisi oynamasıyla devam etti. Bir saat süren antrenmanın ardından izine çıkan futbolcular, yarın sabahtan itibaren çalışmalara kaldıkları yerden devam edecek.
Antalyaspor’da yarım gün izin
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2 gün üst üste hazırlık maçı oynayan kırmızı-beyazlı takıma yarım gün izin verdi.Antalyaspor, Hollanda kampında bu sabah hafif bir ter idmanı yaptıktan sonra gün sonuna kadar izine çıktı....