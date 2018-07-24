Antalyaspor’da yarım gün izin

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2 gün üst üste hazırlık maçı oynayan kırmızı-beyazlı takıma yarım gün izin verdi.Antalyaspor, Hollanda kampında bu sabah hafif bir ter idmanı yaptıktan sonra gün sonuna kadar izine çıktı....

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2 gün üst üste hazırlık maçı oynayan kırmızı-beyazlı takıma yarım gün izin verdi.

Antalyaspor, Hollanda kampında bu sabah hafif bir ter idmanı yaptıktan sonra gün sonuna kadar izine çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, takımın 3 grup halinde ayak tenisi oynamasıyla devam etti. Bir saat süren antrenmanın ardından izine çıkan futbolcular, yarın sabahtan itibaren çalışmalara kaldıkları yerden devam edecek.