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24 Temmuz 2018 Salı 14:28

Antalyaspor’da yarım gün izin

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2 gün üst üste hazırlık maçı oynayan kırmızı-beyazlı takıma yarım gün izin verdi.Antalyaspor, Hollanda kampında bu sabah hafif bir ter idmanı yaptıktan sonra gün sonuna kadar izine çıktı....

Antalyaspor'da yarım gün izin
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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2 gün üst üste hazırlık maçı oynayan kırmızı-beyazlı takıma yarım gün izin verdi.

Antalyaspor, Hollanda kampında bu sabah hafif bir ter idmanı yaptıktan sonra gün sonuna kadar izine çıktı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, takımın 3 grup halinde ayak tenisi oynamasıyla devam etti. Bir saat süren antrenmanın ardından izine çıkan futbolcular, yarın sabahtan itibaren çalışmalara kaldıkları yerden devam edecek.
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