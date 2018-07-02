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02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:26

Antalyaspor’da yeni sezonda hedef ligde kalmak

Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, çok büyük transfer yapmayacaklarının belirterek, "Bizim hedefimiz ligde kalmak" dedi.Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, Hasan Subaşı Tesisleri’nde transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Antalyaspor’un...

Antalyaspor'da yeni sezonda hedef ligde kalmak
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Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, çok büyük transfer yapmayacaklarının belirterek, "Bizim hedefimiz ligde kalmak" dedi.

Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, Hasan Subaşı Tesisleri’nde transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor’un 2018-2019 sezonu kapsamındaki ilk kampının Erzurum’da başlayacağını dile getiren Öz, yabancı oyuncuların daha önceden yapılan programları gereği 2-3 günlük bir gecikmenin ardından kampa katılacaklarını bildirdi.

İsviçre Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer alan Djourou ile ekstra izin alan El Kabir hariç tüm takımın kampta olacağını kaydeden Öz, “Sol bek Sakıb takımdan ayrıldı. Bu mevkiye görüştüğümüz ve belirli bir aşamaya getirdiğimiz yabancı oyuncu var. Kanatlar ve ofans için görüştüğümüz oyuncular var. Transfer komitesinde değerlendirme yapıp, bütçemizi ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

"Mevcut kadronun borcunu ödeyeceğiz"

Transferin yanında mevcut kadronun ödemelerini yapmak zorunda olduklarının altını çizen Şefik Öz, “ Geçen yıl ligde kalmamızı bu karakterli oyuncular sağladı. Önceliğimiz onlara olan hesabımızı kapatmak. Ondan sonra transfer kolay. Antalyaspor’a gelmek isteyen çok oyuncu var. Bizde bunları değerlendireceğiz, takımımıza en iyi oyuncuyu almaya çalışacağız. Elimizde hemen imza attıracak oyuncu var ama hepsini şartlar oluştuğu zaman yapmak istiyoruz. Sporcular ve pazarlıklar belirli ama doğru bir ekonomik zamanı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya Kupası’ndaki futbolcuları da yakından takip ettiklerini aktaran Öz, bir futbolcuyla anlaşmak üzere olduklarını müjdeledi.

"Flaş transfer yok"

Flaş transfer yapmayacaklarının altını çizen Öz, “Öyle bir bütçemiz yok. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Çünkü tasarruf edilmesi gereken bir döneme giriyoruz. Döviz kurları çok yüksek. Sönük bir transfer dönemi geçiriyoruz. Bu bütün takımlar için geçerli. Mümkün olduğu kadar ekonomik davranacağız. Flaş transferler falan yok. Bundan sonrada 4 büyük kulüp dışında büyük bütçeli transferlerin olmayacağını düşünüyorum. Hedefimiz stres yaşamadan ligde kalmak. Gelir gider dengesini kuracağız” dedi.

"Antalyaspor eski gücüne kavuşacak"

Birçok Anadolu kulübünün kendilerinden daha kötü durumda olduğunu işaret eden Şefik Öz, “Çok büyük borcumuz yok. Zamana yayılmış bir borcumuz var. Antalyaspor da bu borcunu ödeme gücüne sahip. Biz bunu halledeceğiz ama mevcudu da düzeltmek gerekiyor. Bu kriz dönemini iyi yönetmemiz gerekiyor. Antalyaspor, tekrar eski gücüne kavuşacaktır” ifadelerini kullandı.
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