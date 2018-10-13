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13 Ekim 2018 Cumartesi 14:12

Arouna Kone, ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig’in ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında elmacık kemiğinde kırık oluşan hücum oyuncusu Arouna Kone ameliyat oldu.

Arouna Kone, ameliyat oldu
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Spor Toto Süper Lig’in ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında elmacık kemiğinde kırık oluşan hücum oyuncusu Arouna Kone ameliyat oldu.

Golcü futbolcu Arouna Kone’nin ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maç sırasında sağ elmacık kemiğinden darbe aldı. Maç sonrası yapılan kontrollerde Kone’nin darbe sonrasında sağ göz çukurunu da içeren üst çene ve elmacık kemiğinde parçalı kırık tespit edildi. Başarılı futbolcu Acıbadem Altunizade Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır tarafından ameliyat edildi. 2 saat süren ameliyat ile kırık kemikler düzeltildi ve 2 adet plak vida yapıldı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Kone, 5 gün sonra koruyucu maske ile antrenmanlara başlayabilecek.
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