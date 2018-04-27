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27 Nisan 2018 Cuma 01:12

Arsenal, 10 kişi kalan Atletico Madrid’e diş geçiremedi

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Arsenal, sahasında 10. dakikada 10 kişi kalan Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Arsenal, 10 kişi kalan Atletico Madrid'e diş geçiremedi
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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Arsenal, sahasında 10. dakikada 10 kişi kalan Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Emirates Stadyumu’nda Arsenal, Atletico Madrid’i konuk etti. Oldukça tempolu başlayan mücadelenin 10. dakikasında Sime Vrsaljko ikinci sarıdan kırmızı kart görerek İspanyol ekibini 10. kişi bıraktı. Ardından 5 dakika sonra da Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone, hakem tarafından tribüne gönderildi. Arsenal, eksik kalan rakibi karşısında 61. dakikada Lacazette’in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Atletico Madrid 82. dakikada Griezmann’ın golüyle eşitliği yakaladı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona ererken, İspanyol ekibi tur için umutlandı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
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