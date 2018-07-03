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03 Temmuz 2018 Salı 14:57

Atiker Konyaspor Bolu’ya gitti

Atiker Konyaspor, Konya’daki antrenmanın ardından birinci etap kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti.Yeni sezon hazırlıklarına Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başlayan Atiker Konyaspor, ikinci çalışmasını öğle saatlerinde...

Atiker Konyaspor Bolu'ya gitti
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Atiker Konyaspor, Konya’daki antrenmanın ardından birinci etap kamp çalışmaları için Bolu’ya gitti.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayacık Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başlayan Atiker Konyaspor, ikinci çalışmasını öğle saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Serkan Kırıntılı, Samuel Eto’o, Deni Milosevic ve Wilfred Moke katılmadı.

İki günlük program ile hazırlıklarının Konya bölümünü tamamlayan yeşil-beyazlılar antrenman sonrası birinci etap kampı için kara yolu ile Bolu’ya hareket etti. 16 Temmuz’da sona erecek birinci etap kamp kadrosu şu şekilde açıklandı:

"Ali Turan, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Nejc Skubic, Moryke Fofana, Mehdi Bourabia, Jens Jonsson, Musa Araz, Amir Hadziahmetovic, Vedat Bora, Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore, Uğur Demirok, Mücahit Can Akçay, Savaş Polat, Mücahit Atalay, Enes Akgün, Ahmet Gökbayrak, Sertan Yiğenoğlu, Emre Sofuoğlu, Ali Yaşar, Ahmet Çolak.”

İzinli oyuncuların 4 Temmuz’dan itibaren Bolu kampına dahil olacağı, Petar Filipovic’in tedavisine Konya’da devam edileceği bildirildi.
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