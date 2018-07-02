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02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:00

Atiker Konyaspor topbaşı yaptı

Atiker Konyaspor yeni sezon öncesi topbaşı yaptı.1 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde toplanan ve bugün sabah gruplar halinde sağlık kontrolünden geçen Atiker Konyaspor, 2018-2019 sezonunu Kayacık Tesislerinde akşam saatlerinde başlayan antrenmanla...

Atiker Konyaspor topbaşı yaptı
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Atiker Konyaspor yeni sezon öncesi topbaşı yaptı.

1 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde toplanan ve bugün sabah gruplar halinde sağlık kontrolünden geçen Atiker Konyaspor, 2018-2019 sezonunu Kayacık Tesislerinde akşam saatlerinde başlayan antrenmanla açtı. Antrenman öncesinde Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve oyuncular dua ederek ve koç keserek sakatlıksız kazasız belasız bir sezon dileğinde bulundu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından yeşil-beyazlı takım yeni sezonunun ilk çalışmasını yaptı. İzinli olan Serkan Kırıntılı, Samuel Eto’o, Deni Milosevic ve Wilfred Moke’nin yer almadığı çalışmada yeni transfer Uğur Demirok ile birlikte Anadolu Selçukspor’dan ve alt yapıdan kadroya dahil olan oyuncular bulundu. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde gerçekleşen antrenmanda takım açma-germe hareketleri yaparak, 3 seri üzerinden 11 dakikalık koşu ve son bölümde yapılan streching ile sezonun ilk çalışmasını tamamladı.
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