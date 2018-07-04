Atiker Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Eto’o’suz başladı

Atiker Konyaspor yeni sezon çalışmalarına Bolu’da, futbolcusu Eto’o’suz başladı. Yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi veren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yeni sezonda ilk 10 içerisinde yer almak istediklerini belirtti.

Atiker Konyaspor yeni sezon çalışmalarına Bolu’nun Gerede ilçesinde bulunan bir kampta başladı. Kamerunlu ünlü futbolcu Samuel Eto’o’nun katılmadığı kamp çalışmalarında 25 futbolcu yer aldı. Kamp hakkında ise Teknik Direktör Rıza Çalımbay açıklamada bulundu.

“Maçlarımızı çok iyi bir şekilde geçip sonra da lige hazır bir şekilde geriye döneceğiz”

Çalışmaların ardından lige hazır başlamayı planladıklarını dile getiren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Şu anda bu ilk günümüz. Sabah fiziğe dayalı koşularımız vardı, onu yaptık. Öğleden sonra da topla çalışma yapacağız. Bundan sonraki çalışmamız bu şekilde. Sabah ayrı akşam ayrı çalışmalara başladık. Gayet iyi gidiyor. Sadece birkaç sakat arkadaşımız var. Bir de inşallah yetiştirebilirsek transferlerimiz var. Onlar da geldiği zaman tam kadro çalışacağız. Buradaki çalışmalarımız olsun, yurt dışındaki çalışmalarımız olsun hepsinin dört dörtlük geçmesi gerekiyor. Çok iyi bir şekilde geçmesi gerekiyor. Onun için uğraşıyoruz. Çalışma ortamımız çok iyi. Avrupa’ya giderek maçlar yapacağız. Maçlarımızı çok iyi bir şekilde geçip sonra da lige hazır bir şekilde geriye döneceğiz. Şu anda 25 oyuncumuz var. 8 tane altyapıdan arkadaşımızı aldık” dedi.

Eto’o kampa katılmadı

Eto’o’nun kampa katılmaması ile ilgili de açıklamada bulunan Çalımbay, “Normalde Eto’o’nun ayın birinde gelmesi gerekiyordu. Ama bir mazereti vardı. Biz de yönetimle görüşmesini söyledik. Şimdi yönetimle görüşecekler. Ona göre gelecek” diye konuştu.

“En fazla 4-5 tane transfer istiyoruz”

Yeni sezonda için 4 ile 5 yeni futbolcu almayı hedeflediklerini belirten Çalımbay, “Transfer çalışmaları da devam ediyor. Yönetimle sürekli irtibat içindeyiz. Hedeflediğimiz oyuncuları almak istiyoruz ama tabi ki bunlar birden bire olacak şeyler değil. Biraz uğraşmak gerekiyor. bulduğumuz oyuncuların bazılarıyla istediğimiz şekilde anlaşamıyoruz. Bazıları bizim istediğimiz gibi olmuyor. Onun için de ilk kampımız bitene kadar inşallah hepsini bitireceğiz. Fazla bir transfer yapmak istemiyorum ben. En fazla 4-5 tane transfer istiyoruz. Eksik yerlerimize örneğin sol bekimiz Eren gitti. Onun yerine bir arkadaş almak istiyoruz. Giden oyuncuların yerine oyuncu almaya çalışıyoruz. Keşke yerli olsa da alsak ama bazen maalesef yabancı oyuncu alıyoruz. Yerli de yabancı da bizim için fark etmez. Ama önemli olan takıma iyi oyuncuyu katmak” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz ilk 10”

Ayrıca yeni sezon sonunda ilk 10 içerisinde yer almayı istediklerini belirten Çalımbay, “Bizim hedefimiz yukarısı, ilk 10’un içinde olmak istiyoruz. Ama tabi ki çok iyi bir yerinde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.