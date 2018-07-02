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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:28

Atiker Konyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Atiker Konyasporlu teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.Konyaspor’da 2018-2019 sezonu öncesinde futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolü, takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi’nde gerçekleştirilmeye...

Atiker Konyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Atiker Konyasporlu teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Konyaspor’da 2018-2019 sezonu öncesinde futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolü, takımın sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi’nde gerçekleştirilmeye başlandı. Sabah saatlerinde kan örnekleri alınan ve EKG çekimleri yapılan futbolcular ile teknik heyetin akciğer röntgenleri çekilerek ortopedik ve genel sağlık muayeneleri yapıldı. Futbolcular ve teknik heyetin sağlık kontrolleri gün boyu devam etti. Tetkikleri yapılan futbolcular daha sonra Atiker Konyaspor formalarına imza attı.
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