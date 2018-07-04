SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:01

Atiker Konyaspor’un Bolu kampı başladı

2018-2019 sezonu hazırlıklarına Konya’da başladıktan sonra dün birinci etap kampı için Bolu’ya geçen Atiker Konyaspor, 13 gün sürecek kampın ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Atiker Konyaspor'un Bolu kampı başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

2018-2019 sezonu hazırlıklarına Konya’da başladıktan sonra dün birinci etap kampı için Bolu’ya geçen Atiker Konyaspor, 13 gün sürecek kampın ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken, oyuncular daha sonra 3 seri üzerinden 33 dakika ormanlık alanda koşu yaptı. Daha sonra antrenman açma ve germe hareketleri ile sona erdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku