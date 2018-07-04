Atiker Konyaspor’un Bolu kampı başladı

2018-2019 sezonu hazırlıklarına Konya’da başladıktan sonra dün birinci etap kampı için Bolu’ya geçen Atiker Konyaspor, 13 gün sürecek kampın ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörlerin yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başlarken, oyuncular daha sonra 3 seri üzerinden 33 dakika ormanlık alanda koşu yaptı. Daha sonra antrenman açma ve germe hareketleri ile sona erdi.