Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 20:38

ATP Finalleri’nde Federer sürprizi

Roger Federer’i üç sette deviren David Goffin, Londra’da düzenlenen ATP Finalleri’nde finale çıkmayı başardı.

ATP Finalleri'nde Federer sürprizi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Roger Federer’i üç sette deviren David Goffin, Londra’da düzenlenen ATP Finalleri’nde finale çıkmayı başardı.

Garanti Koza’nın altın sponsorluğunda, sezonun en iyi sekiz erkek raketini Londra’da buluşturan ATP Finalleri’nde finale yükselen ilk isim David Goffin oldu. Belçikalı tenisçi, geçmişteki altı buluşmalarında boyun eğdiği dünya 2 numarası İsviçreli Roger Federer’i üç sette yenip şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Bir önceki gün grup aşamasında elde ettiği kritik galibiyetle yarı finale kalan Goffin, prestijli organizasyonda yedinci zaferini arayan Federer önünde etkileyici bir işe imza attı. Setlerde geriye düştüğü mücadeleden 1 saat 45 dakika sonunda 2-6, 6-3, 6-4’le üstün ayrılan Goffin, güçlü rakibi karşısındaki şanssızlığını noktaladı.

Kariyerinin en büyük finalini yakalayan 26 yaşındaki Goffin, yarınki finalde Bulgar Grigor Dimitrov veya ABD’li Jack Sock ile kozlarını paylaşacak.

Çiftlerde ilk finalist Kubot/Melo

O2 Arena’nın ev sahipliği yaptığı ATP Finalleri’nin çiftler kategorisinde Lukasz Kubot/Marcelo Melo ekibi finale çıkmayı başardı. Dünya çiftler sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı Kubot ve Brezilyalı Melo, Ryan Harrison/Michael Venus’ü 6-1, 6-4’le geçip finaldeki rakiplerini beklemeye koyuldu.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<