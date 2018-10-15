Avrasya maratonu için son hazırlıklar

Bursa’da esnaf ve öğretmen olan yaklaşık 15 kişi, Vodafone İstanbul Maratonu’nun da derece elde etmek için hazırlıklara başladı.Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan Vodafone İstanbul Maratonu’nun bu yıl da ilgi görmesi...

Bursa’da esnaf ve öğretmen olan yaklaşık 15 kişi, Vodafone İstanbul Maratonu’nun da derece elde etmek için hazırlıklara başladı.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan Vodafone İstanbul Maratonu’nun bu yıl da ilgi görmesi bekleniyor. 11 Kasım tarihinde 40’ıncısı düzenlenecek olan Avrasya Maratonu’nda derece elde etmek isteyenler şimdiden hazırlıklara başladı. Bursa’da esnaf ve öğretmen olarak görev yapan 15 kişilik grup, Avrupa’nın 11. ve Türkiye’nin tek leylek köyü olan Uluabat Gölü kıyısındaki Eski Karaağaç köyünde idman yapıyor. Hafta sonları bir araya gelen grup, farklı parkurlarda yaklaşık 40 kilometre koşuyor.