SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Mayıs 2018 Salı 17:12

Avrupa şampiyonlarından Fatma Şahin’e ziyaret

Avrupa şampiyonu Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı,...

Avrupa şampiyonlarından Fatma Şahin'e ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Avrupa şampiyonu Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Kupası Grup Elemeleri final maçında Balıkesir Belediyespor’u 64-75 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olmuş ve büyük bir başarıya imza atmıştı.

Grup elemelerini başarıyla geçen Gazişehir, ikinci maçında Yunanistan ekiplerinden Atlas Greece’i de mağlup ederek finale kalmayı başardı. Final maçında da Balıkesir Belediyespor’u 64-75 mağlup eden Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir gurur yaşattı. Şampiyon olan tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları, kazandıkları kupayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e getirerek, kendisine teşekkürlerini iletti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şampiyon takımı kutlayarak, “Gaziantep’in yerelden evrensele, gelenekten geleceğe bir iddiası var. Her yönden rekabeti yönetmesi ve öncü olması gerekiyor. Sezon başında arkadaşlarımızın gözünde ciddi bir ışık gördük. Biz de bir hedef koyduk. Biz başkanları olarak onlara inandık. Bu hedefi koyduğumuz zaman buna inanmış kardeşlerime güvendim. Bugün burada olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yetmez, bu başarılar sürekli hale gelmeli” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku