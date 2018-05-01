Avrupa şampiyonlarından Fatma Şahin’e ziyaret

Avrupa şampiyonu Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti.

Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Kupası Grup Elemeleri final maçında Balıkesir Belediyespor’u 64-75 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olmuş ve büyük bir başarıya imza atmıştı.

Grup elemelerini başarıyla geçen Gazişehir, ikinci maçında Yunanistan ekiplerinden Atlas Greece’i de mağlup ederek finale kalmayı başardı. Final maçında da Balıkesir Belediyespor’u 64-75 mağlup eden Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonu olarak büyük bir gurur yaşattı. Şampiyon olan tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncuları, kazandıkları kupayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e getirerek, kendisine teşekkürlerini iletti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şampiyon takımı kutlayarak, “Gaziantep’in yerelden evrensele, gelenekten geleceğe bir iddiası var. Her yönden rekabeti yönetmesi ve öncü olması gerekiyor. Sezon başında arkadaşlarımızın gözünde ciddi bir ışık gördük. Biz de bir hedef koyduk. Biz başkanları olarak onlara inandık. Bu hedefi koyduğumuz zaman buna inanmış kardeşlerime güvendim. Bugün burada olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu yetmez, bu başarılar sürekli hale gelmeli” diye konuştu.