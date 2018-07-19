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19 Temmuz 2018 Perşembe 15:51

Avrupa Triatlon Şampiyonası heyecanı Estonya’da yaşanacak

Estonya’da düzenlenecek Avrupa Triatlon Şampiyonası’nda Türkiye’yi Esra Nur Gökcek ve Ece Calp temsil edecek.Avrupa Triatlon Birliği (ETU) tarafından her yıl organize edilen Avrupa Triatlon Şampiyonası, 20-22 Temmuz tarihleri arasında Estonya’da...

Avrupa Triatlon Şampiyonası heyecanı Estonya'da yaşanacak
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Estonya’da düzenlenecek Avrupa Triatlon Şampiyonası’nda Türkiye’yi Esra Nur Gökcek ve Ece Calp temsil edecek.

Avrupa Triatlon Birliği (ETU) tarafından her yıl organize edilen Avrupa Triatlon Şampiyonası, 20-22 Temmuz tarihleri arasında Estonya’da düzenlenecek. Sezonun önemli organizasyonları arasında yer alan Tartu kentindeki şampiyona genç, elit, paratriatlon ve yaş grupları kategorilerinde yapılacak. 20 ülkeden 49 sporcunun yer alacağı elit kadınlar kategorisinde Türkiye’yi Esra Nur Gökcek ve Ece Calp temsil edecek.

Uluslararası Triatlon Birliği’nin (ITU) dünya sıralamasında listesinde 198’inci sırada bulunan Esra Nur Gökcek, Temmuz 2018’de güncellenen Tokyo 2020 Olimpiyat Kota Sıralaması listesine de girmeyi başardı.

Ece Calp ise sıralamada 253. basamakta yer alıyor.
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