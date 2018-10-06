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06 Ekim 2018 Cumartesi 18:59

Aybaba: “VAR beni bitirdi”

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ankaragücü ile oynadıkları ve 1-0 galip geldikleri karşılaşmada attıkları iki golün VAR tarafından iptal edilmesini, “VAR beni bitirdi” diye yorumladı.

Aybaba: 'VAR beni bitirdi”
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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ankaragücü ile oynadıkları ve 1-0 galip geldikleri karşılaşmada attıkları iki golün VAR tarafından iptal edilmesini, “VAR beni bitirdi” diye yorumladı.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Mutlaka kazanmamız gereken maçtı. Maçtan önce böyle konuştuk. Ne kadar coşkulu oynadığımız değil, kazanmamız gereken maç olduğunu konuştuk. İlk yarı iyi oynadık, gol attık. Golden sonra bir gol daha atabilseydik farklı yere gelirdik. Oyuncularımızı kutluyorum. Bizim için kolay değil. Biz de, oyuncular da, taraftar da zorlandı. 7 maç galip gelememek Bursa’daki hiç kimse için kolay değil. 7-8 haftada bir galibiyet alıp kutlamak Bursaspor gibi bir camiaya yakışmaz. Kazandık, her şey bitti mi? Bence yeni başlaması lazım. Takımın eksikleri var, sakatlarımız var. Ramazan Keskin son antrenmanlarda gözümün içine bakıyordu ‘beni oynat’ diye. Çok beğendim ama rüyaya kapılmamalı. Burak Kapacak da rüyadan uyanamadı. Bu bir rüya. U19 takımında oynarken birden kendisini burada buldu. Sizden ricam bu tür oyuncuları fazla abartmayalım, hep birlikte geliştirmeye çalışalım” diye konuştu

Aybaba, bir basın mensubunun ’VAR için yorumunuz nedir?’ sorusuna ise, "VAR beni bitirdi" yanıtını verdi.
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