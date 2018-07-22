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22 Temmuz 2018 Pazar 19:39

Aybastı Perşembe Yaylası Başpehlivanı Recep Kara

Ordu’nun Aybastı İlçesi’nde düzenlenen 912. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş müsabakalarında başpehlivan Recep Kara oldu.

Aybastı Perşembe Yaylası Başpehlivanı Recep Kara
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Ordu’nun Aybastı İlçesi’nde düzenlenen 912. Aybastı Perşembe Yaylası Güreş müsabakalarında başpehlivan Recep Kara oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali’nde başpehlivanlık mücadelesi nefes kesti. Binlerce kişinin takip ettiği başpehlivanlık müsabakasında 4 kez Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı unvanına sahip olan ve aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı olan Recep Kara ile yine Ordu Büyükşehir Belediyespor güreşçisi Nedim Gürel finalde karşı karşıya geldi. Yaklaşık 20 dakika süren müsabakada Recep Kara, yaptığı hamle ile rakibini tuşla mağlup ederek 912. Aybastı Perşembe Yaylası Başpehlivanı oldu. Recep Kara, geçen yıl da Aybastı Perşembe Yaylası Başpehlivanlığı’nı kazanmıştı.

Başpehlivan Recep Kara’nın altın madalyasını AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, kupasını ise Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz takdim etti.
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