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25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:39

Aydın Karabulut takımla çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Aydın Karabulut takımın Bolu’daki kampına katılarak çalışmalara başladı.

Aydın Karabulut takımla çalışmalara başladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un yeni transferi Aydın Karabulut takımın Bolu’daki kampına katılarak çalışmalara başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip çalışmalarına kampının 14. gününde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimde yapılan antrenman, kondisyon ve denge çalışmaları ile başladı. Futbolcular daha sonra dar ve geniş alanda oyun oynayarak idmanı tamamladı. Antrenmanda yeni transfer Aydın Karabulut da yer aldı.
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