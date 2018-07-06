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06 Temmuz 2018 Cuma 00:15

Aytaç Kara Bursaspor’da

Bursaspor, Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Aytaç Kara’yı renklerine bağladı.

Aytaç Kara Bursaspor'da
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Bursaspor, Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Aytaç Kara’yı renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden deneyimli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıllık 600 bin euro kazanacağı bildirilen deneyimli oyuncunun yarın sabah Bursa’da olacağı, sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Öte yandan 25 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabından Bursaspor ile özdeşleşen timsah figürü paylaşması dikkat etti.
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