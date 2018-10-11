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11 Ekim 2018 Perşembe 21:02

Aytemiz Alanyaspor, Emre Güral ile yolları ayırdı

Aytemiz Alanyaspor, Emre Güral’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Emre Güral ile yolları ayırdı
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Aytemiz Alanyaspor, Emre Güral’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiğini açıkladı.

Sezon başında Antalyaspor’dan Aytemiz Alanyaspor’a transfer edilen Emre Güral ile yollar ayrıldı. Bir süredir kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Emre Güral, bugün kulüp yönetimi ile masaya oturdu. İki taraf arasında yapılan görüşmenin ardından Emre Güral ile Aytemiz Alanyaspor karşılıklı olarak sözleşmeyi fesih etme kararı aldı.

“Bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz”

Aytemiz Alanyaspor’un resmi internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Güral’ın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Emre Güral’a bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz” denildi.
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