Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Aytemiz Alanyaspor, Erzurum kampındaki çalışmalarına sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla devam etti.Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan çalışma toplu halde koşu...

Aytemiz Alanyaspor, Erzurum kampındaki çalışmalarına sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Mesut Bakkal gözetiminde Büyükşehir Belediyesi Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapılan çalışma toplu halde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Turuncu-yeşilli futbolcular, daha sonra parkurda koordinasyon ve dayanıklılık içeren çalışma yaptı. Yaklaşık bir saat süren antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

Turuncu-yeşilli ekip, sabah koordinasyon ve dayanıklılık çalışmaları yaparken, akşam antrenmanında ise koordinasyon çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.