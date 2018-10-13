Aziz Akkaya: 'Oyuncularım yürekten oynadı'

Galatasaray’ı 91-77 mağlup ederek sezonun ilk maçında derbi maçtan galibiyetle ayrılan Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı’nda Başantrenör Aziz Akkaya, karşılaşmanın ardından oyuncularının yürekten oynadığını söyledi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne Galatasaray’ı 91-77 mağlup ederek başlayan Beşiktaş’ta Başantrenör Aziz Akkaya karşılaşmanın ardından konuştu. Yeni sezonda bütün takımlara başarılar dileyen Akkaya, "Bu sene yaz zor geçti. Hazırlanamadık. Çok iyi oynadık ama takım gibi oynamadık. Savunmada istediğimiz gibi oynayamadık. Çok yüksek skor oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yürekten oynadılar. Fantastik bir takım var. Taraftar takip etsin. 2 takviyeyle çok iyi yere gelebiliriz. Gençlerin biraz zamanla daha fazla süre alması lazım. Hücumdan ziyade savunmaya çalışmamız gerekiyor. Bu kadroyla bu sene birçok maçta kayıp da edebiliriz, her maçı kazanabiliriz de. Özellikle yabancı oyuncuların skor anlamında takıma katkısı çok iyiydi. Bahar da bizim bildiğimiz bir oyuncu ve bugün elinden geldiğinin en iyisini yaptı sahada" açıklamalarını yaptı.

Esra Erden Atacan: "Hedefimiz şampiyonluk"

Takım kaptanı Esra Erden Atacan da yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Sezona derbi maçla başlamak ayrı bir keyif. Açıkçası ben bu kadar yüksek bir skor olacağını beklemiyordum. İki takım da savunmayı tam oturtamadı. Ama skor olarak bence istediğimiz hücumu başarabildik. Takımı tebrik ediyorum. Yeni bir takımız, genç oyuncularımız var ama biz takım olabilmişiz. Herkesin eline sağlık. Bugün çok güzel bir taraftar vardı, onlara ayrıca teşekkür ediyorum ve bütün maçlara bekliyoruz.

Takım içindeki hava çok iyi. Bunu sahaya da yansıttığımızı düşünüyorum. Hazırlanma sürecinde sadece 1 turnuvaya gidebildik ve geç başladık çalışmalara. Antrenörümüz de milli takımda olduğu için geç katıldı aramıza. Ama bence bizim takımımızda hücum potansiyeli çok yüksek oyuncular var ve bu da skora yansıdı. Hedefimiz şampiyon olmak, çünkü biz büyük bir camiayız. İnşallah bu sene istediğimiz başarıyı elde ederiz" ifadelerini kullandı.