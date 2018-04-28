SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 11:49

Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Koç bir araya gelerek, birlik mesajı verdi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve başkan adayı Ali Koç bir araya gelerek, birlik mesajı verdi.

Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım ve Ali Koç bir araya geldi. Tokalaşan iki başkan adayından şu anda mevcut bulunan Başkan Aziz Yıldırım, tek isteğinin Fenerbahçe’nin beraat etmesi gerektiğini söyleyerek, "Benim başkanlıkla bir derdim koltuktan gitmek gibi bir sıkıntım yok. Fenerbahçe’yi halka açtık. Halk istediği gibi üye olabilir ve bu kulüpte söz sahibi olabilir. Aziz Yıldırım Yargıtay kararıyla beraber beraat kararı alacak. Ali Koç, Nihat Özbağ, Mithat Yenigün ve bütün yöneticiler beraat edecek. Fenerbahçe beraat edecek. Fenerbahçe’nin üzerindeki kara leke kalkacak. Yoksa Fenerbahçe’de böyle bir beklentim yok. Bu kulübün kapısında bekçi olmaya hazırım" dedi.

Başkan adayı Ali Koç ise "Başkanımızdan sonra konuşmak olmaz seçimimiz hayırlı olsun diyorum her şey Fenerbahçe için" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku