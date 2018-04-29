Babası üzüldü, oğlu sevindi

Galatasaray’ın geçtiğimiz hafta profesyonel sözleşme imzaladığı kaleci Boran Güngör, Beşiktaş maçında ilk kez kadroda yer aldı. Genç eldiven yedek kulübesinde takımının galibiyetine sevinirken, Medipol Başakşehir’in kaleci antrenörü olan babası Haluk Güngör ise Galatasaray’ın kazanmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

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