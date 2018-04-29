Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Kulübü’nün üniversite öğrencilerinden oluşan Yelken Takımı (BAU Sailing Team) kurulduğu günden bu yana gerek ulusal yarışlarda gerekse uluslararası yarışlarda ödüller kazanmaya devam ediyor.

Her yıl Fransa’da, farklı ülkelerden üniversite yelken takımlarının katılımıyla gerçekleşen Course Croisiere EDHEC Yelken Yarışları bu yıl 50. yaşını kutladı. 25 ülkeden ülkeden 100’den fazla üniversite yelken takımı Fransa’nın kuzeyinde bulunan Brest kentinde bir hafta boyunca yelken mücadelesine tanık oldu. Soğuk rüzgarlar ve zorlu gelgit akıntılarının yoğun olduğu bir coğrafyada gerçekleşen bir haftalık yelken mücadelesinde farklı ülkelerden gelen en iyi üniversiteli yelkenciler şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

BAU Sailing Team, yarıştığı J80 sınıfında, eleme yarışlarında üstün başarı göstererek final yarışlarına katılmaya hak kazandı. Ardından Longtze tip teknelerle gerçekleştirilen final mücadelesinde aldığı puanlarla EDHEC’in 50. yıl şampiyonu oldu.

Podyumda şampiyonluk kupasını hem Türk Bayrağı hem de BAU Bayrağı ile birlikte kaldırmanın haklı gururunu yaşayan BAU Sailing Team, uluslararası platformlarda daha da büyük başarılar elde edip, bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.