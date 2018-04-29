SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 11:51

Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Kulübü’nün üniversite öğrencilerinden oluşan Yelken Takımı (BAU Sailing Team) kurulduğu günden bu yana gerek ulusal yarışlarda gerekse uluslararası yarışlarda ödüller kazanmaya devam ediyor.Her yıl Fransa’da,...

Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Takımı, Avrupa şampiyonu oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bahçeşehir Üniversitesi Yelken Kulübü’nün üniversite öğrencilerinden oluşan Yelken Takımı (BAU Sailing Team) kurulduğu günden bu yana gerek ulusal yarışlarda gerekse uluslararası yarışlarda ödüller kazanmaya devam ediyor.

Her yıl Fransa’da, farklı ülkelerden üniversite yelken takımlarının katılımıyla gerçekleşen Course Croisiere EDHEC Yelken Yarışları bu yıl 50. yaşını kutladı. 25 ülkeden ülkeden 100’den fazla üniversite yelken takımı Fransa’nın kuzeyinde bulunan Brest kentinde bir hafta boyunca yelken mücadelesine tanık oldu. Soğuk rüzgarlar ve zorlu gelgit akıntılarının yoğun olduğu bir coğrafyada gerçekleşen bir haftalık yelken mücadelesinde farklı ülkelerden gelen en iyi üniversiteli yelkenciler şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti.

BAU Sailing Team, yarıştığı J80 sınıfında, eleme yarışlarında üstün başarı göstererek final yarışlarına katılmaya hak kazandı. Ardından Longtze tip teknelerle gerçekleştirilen final mücadelesinde aldığı puanlarla EDHEC’in 50. yıl şampiyonu oldu.

Podyumda şampiyonluk kupasını hem Türk Bayrağı hem de BAU Bayrağı ile birlikte kaldırmanın haklı gururunu yaşayan BAU Sailing Team, uluslararası platformlarda daha da büyük başarılar elde edip, bayrağımızı dalgalandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku