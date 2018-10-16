SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:04

Bakan Kasapoğlu: “Doping, nefret söylemleri ve şikeye karşı olan duruşumuzu ifade ettik”

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu Spor Bakanları 15. Toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantının çok faydalı ve verimli geçtiğini söyleyerek, “Konferansta,...

Bakan Kasapoğlu: 'Doping, nefret söylemleri ve şikeye karşı olan duruşumuzu ifade ettik”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu Spor Bakanları 15. Toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantının çok faydalı ve verimli geçtiğini söyleyerek, “Konferansta, spordaki doping, nefret söylemleri ve şikeye karşı olan duruşumuzu ifade etmiş olduk” dedi.

Avrupa Komisyonu Spor Bakanlarının 15. Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımı ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te başladı. Toplantıya Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini-Dragoni, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Gürcistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Mikheil Batiaşvil ve diğer yetkililer katıldı.

İHA’ya açıklamalarda bulunana Bakan Kasapoğlu, Avrupa Konseyi ve Gürcistan Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Avrupa Komisyonu Spor Bakanları 15. Toplantısı’nda mevkidaşlarıyla bir araya gelme şansı yakaladıklarını belirterek, “Hem ülkemizdeki sportif gelişimi hem de ülkemizin spordaki sorunlarla mücadelesini paylaşma ve işbirliği olanaklarını konuşma imkanı bulduk” ifadelerini kullandı.

“Toplantı çok faydalı geçti”

Bakan Kasapoğlu, toplantının çok faydalı geçtiğine vurgu yaparak, “Spordaki doping, nefret söylemleri ve şikeye karşı olan duruşumuzu ifade etmiş olduk. Bu anlamda, ilgili bakan arkadaşlarımızla, ilgili ülkelerle olan işbirliği noktasındaki projeleri konuşma fırsatı yakaladık. Bu verimli toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Gürcistan Spor Bakanlığı ve Avrupa Konseyi’ne teşekkürlerimizi bildirdik” dedi.

Başkent Tiflis’te gerçekleştirilen toplantıda, spor alanında yolsuzlukla mücadele ve spor alanında insan haklarının korunmasına dair iki kararın kabul edilmesinin beklendiği bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku