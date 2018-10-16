Bakan Kasapoğlu: “Doping, nefret söylemleri ve şikeye karşı olan duruşumuzu ifade ettik”

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu Spor Bakanları 15. Toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantının çok faydalı ve verimli geçtiğini söyleyerek, “Konferansta,...

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirilen Avrupa Komisyonu Spor Bakanları 15. Toplantısına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, toplantının çok faydalı ve verimli geçtiğini söyleyerek, “Konferansta, spordaki doping, nefret söylemleri ve şikeye karşı olan duruşumuzu ifade etmiş olduk” dedi.

Avrupa Komisyonu Spor Bakanlarının 15. Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımı ile Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te başladı. Toplantıya Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella Battaini-Dragoni, Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Gürcistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Mikheil Batiaşvil ve diğer yetkililer katıldı.

İHA’ya açıklamalarda bulunana Bakan Kasapoğlu, Avrupa Konseyi ve Gürcistan Spor Bakanlığı’nın düzenlediği Avrupa Komisyonu Spor Bakanları 15. Toplantısı’nda mevkidaşlarıyla bir araya gelme şansı yakaladıklarını belirterek, “Hem ülkemizdeki sportif gelişimi hem de ülkemizin spordaki sorunlarla mücadelesini paylaşma ve işbirliği olanaklarını konuşma imkanı bulduk” ifadelerini kullandı.

“Toplantı çok faydalı geçti”

Bakan Kasapoğlu, toplantının çok faydalı geçtiğine vurgu yaparak, “Spordaki doping, nefret söylemleri ve şikeye karşı olan duruşumuzu ifade etmiş olduk. Bu anlamda, ilgili bakan arkadaşlarımızla, ilgili ülkelerle olan işbirliği noktasındaki projeleri konuşma fırsatı yakaladık. Bu verimli toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Gürcistan Spor Bakanlığı ve Avrupa Konseyi’ne teşekkürlerimizi bildirdik” dedi.

Başkent Tiflis’te gerçekleştirilen toplantıda, spor alanında yolsuzlukla mücadele ve spor alanında insan haklarının korunmasına dair iki kararın kabul edilmesinin beklendiği bildirildi.