Bakan Kasapoğlu İşitme Engelli Milli Badmintoncuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Slovakya’da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Hale Nur Küçüksevgili ve Hasan Baydil’i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Slovakya’da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Hale Nur Küçüksevgili ve Hasan Baydil’i kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Slovakya’nın Trencin kentinde yapılan İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Milli Sporcular Hale Nur Küçüksevgili ve Hasan Baydil’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Slovakya’nın Trencin kentinde düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Gençler Badminton Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Hale Nur Küçüksevgili ve Hasan Baydil’i yürekten kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Uluslararası alanda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.”