SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 21:27

Bakan Kasapoğlu’ndan Hatay Büyükşehir Belediyespor’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor’u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Hatay Büyükşehir Belediyespor'a tebrik mesajı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor’u tebrik etti.

26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe’yi 61-47 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basketbol 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasında centilmence mücadele eden Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor kulüplerini gönülden kutluyorum. Rakibini 61-47 mağlup ederek kupanın sahibi olan Hatay Büyükşehir Belediyespor’u teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum. Bu güzel basketbol akşamında keyifli bir mücadele ortaya koyan iki takımımıza da teşekkür ediyorum.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku