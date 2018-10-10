Bakan Kasapoğlu’ndan Hatay Büyükşehir Belediyespor’a tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor’u tebrik etti.

26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe’yi 61-47 mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor kazandı.

Bakan Kasapoğlu’ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Basketbolda 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Basketbol 26. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupasında centilmence mücadele eden Fenerbahçe ile Hatay Büyükşehir Belediyespor kulüplerini gönülden kutluyorum. Rakibini 61-47 mağlup ederek kupanın sahibi olan Hatay Büyükşehir Belediyespor’u teknik ve idari heyetini tebrik ediyorum. Bu güzel basketbol akşamında keyifli bir mücadele ortaya koyan iki takımımıza da teşekkür ediyorum.”