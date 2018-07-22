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22 Temmuz 2018 Pazar 01:30

Bakan Kasapoğlu’ndan İbrahim Tunç için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, vefat eden Atletizm Milli Takımı antrenörü İbrahim Tunç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Tunç için taziye mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, vefat eden Atletizm Milli Takımı antrenörü İbrahim Tunç için taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Erzurum’da kampta bulunduğu sırada fenalaşarak hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Tunç için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun taziye mesajı şöyle:

"Erzurum’da kampta bulunduğu sırada hayatını kaybeden Atletizm Milli Takımı antrenörü İbrahim Tunç’un vefatını büyük bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Türk sporuna değerli katkılar sağlayan İbrahim Tunç’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."
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