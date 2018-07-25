Bakan Kasapoğlu’ndan Türk Spor Vakfı Başkanı Peker’e taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türk Spor Vakfı Başkanı Arif Türkay Peker’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türk Spor Vakfı Başkanı Arif Türkay Peker’in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türk sporuna birçok alanda yıllarca büyük hizmetlerde bulunan Türk Spor Vakfı Başkanı Arif Türkay Peker’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ebediyete intikal eden değerli spor adamına Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum."