Bakan Kasapoğu’ndan Beykent Üniversitesi’ne tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları’nda voleybolda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Portekiz’de düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları’nda voleybolda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Portekiz’de yapılan Avrupa Üniversite Oyunları’nda voleybolda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Dr. Mehmet Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Portekiz’in Coimbra kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları’nda şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı’nı yürekten kutluyorum. Birbirinden güçlü rakiplerini yenerek namağlup şampiyon olan Beykent Üniversitesi Voleybol Erkek Takımı’na ülkemize yaşattığı büyük gururdan dolayı teşekkür ediyorum. Şampiyonlukta emeği geçenleri tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”